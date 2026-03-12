Iran tre navi colpite da mine nello Stretto di Hormuz Hezbollah | Noi pronti a una lunga guerra – La diretta

Nel corso del tredicesimo giorno di conflitto tra Usa, Israele e Iran nello Stretto di Hormuz, tre navi sono state colpite da mine. Hezbollah ha dichiarato di essere pronto a una lunga guerra. Nel frattempo, il prezzo del petrolio ha superato i 100 dollari al barile, anche se sono stati annunciati aggiornamenti sulle riserve strategiche.

Nel tredicesimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran il petrolio ha superato i 100 dollari al barile nonostante gli annunci sulle riserve. Il prezzo del Brent del Mare del Nord, il benchmark globale per il petrolio, è salito del 9,3% a 100,50 dollari al barile, mentre il WTI, il benchmark statunitense, ha raggiunto i 94,92 dollari, in rialzo dell'8,8%. Intanto tre marinai sono intrappolati nella nave attaccata dai Pasdaran nello Stretto di Hormuz. Dove invece secondo il presidente Trump è tutto ok. Teheran ha lanciato anche missili contro il Qatar e Dubai. Una fonte politica di alto rango di Hezbollah ha affermato all'Ansa che il movimento armato filo-iraniano è entrato «in una nuova fase della guerra» col lancio nella notte di «150 missili» verso Israele.