Iran il ministro degli Esteri Araghchi arriva a Islamabad

Venerdì sera, una delegazione iraniana guidata dal ministro degli Esteri Abbas Araghchi è arrivata a Islamabad. L’arrivo si è verificato nel contesto di incontri ufficiali tra le due nazioni. La visita segue altre occasioni di dialogo tra i paesi, senza ulteriori dettagli sui programmi o sugli obiettivi specifici. La presenza del ministro in Pakistan si inserisce nelle attività diplomatiche in corso tra Iran e Pakistan.

Una delegazione iraniana guidata dal ministro degli Esteri Abbas Araghchi è arrivata a Islamabad venerdì sera. All’arrivo Araghchi è stato ricevuto dal ministro degli Esteri pakistano Ishaq Dar, dal capo di stato maggiore dell’esercito, maresciallo Asim Munir e da altri alti funzionari. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, il ministro degli Esteri Araghchi arriva a Islamabad Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi Arrives in Islamabad | Breaking News | 92NewsHD Notizie correlate Trump a sorpresa invia Witkoff e il genero Jared Kushner a Islamabad: potrebbero incontrare il ministro degli esteri iraniano AraghchiIl presidente americano, Donald Trump, ha deciso di mandare oggi il suo inviato speciale Steve Witkoff e suo genero Jared Kushner a Islamabad dove... Il ministro degli Esteri dell'Iran atteso a Islamabad oggiFonti governative pachistane hanno riferito all'ANSA che il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi è atteso a Islamabad questa sera con una... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: L’iran sull’orlo di una guerra civile fra moderati e oltranzisti ?; Araghchi e Tajani parlano su crisi Iran; L’Iran annuncia la riapertura dello stretto di Hormuz; L'Iran riapre Hormuz, Trump ringrazia: Accordo molto vicino. Versioni discordanti, verso negoziati domenica. Iran, il ministro degli Esteri Araghchi arriva a Islamabad(LaPresse) Una delegazione iraniana guidata dal ministro degli Esteri Abbas Araghchi è arrivata a Islamabad venerdì sera. All'arrivo Araghchi ... stream24.ilsole24ore.com Sembra ripartira il dialogo fra Usa e Iran in PakistanIl presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf si è dimesso da capo della squadra negoziale iraniana dopo essere finito nel mirino dei falchi per la sua linea aperturista, in particolare per ... ansa.it Ad Islamabad ci sarà il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ma per un "tour diplomatico" nei Paesi vicini. Hegseth se la prende con gli alleati europei che non hanno aiutato gli Usa e che fanno solo "chiacchiere" su come liberare lo Stretto di Hormuz - facebook.com facebook C'è un'"alta probabilità di svolta" ai colloqui Usa-Iran di Islamabad, dove questa sera è attesa una delegazione iraniana guidata dal ministro degli Esteri Abbas Araghchi. A riferirne è Al Jazeera, che cita fonti governative pachistane. Secondo i media statali ir x.com