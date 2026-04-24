Iran il ministro degli Esteri Araghchi arriva a Islamabad

Da lapresse.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì sera, una delegazione iraniana guidata dal ministro degli Esteri Abbas Araghchi è arrivata a Islamabad. L’arrivo si è verificato nel contesto di incontri ufficiali tra le due nazioni. La visita segue altre occasioni di dialogo tra i paesi, senza ulteriori dettagli sui programmi o sugli obiettivi specifici. La presenza del ministro in Pakistan si inserisce nelle attività diplomatiche in corso tra Iran e Pakistan.

Una delegazione iraniana guidata dal ministro degli Esteri Abbas Araghchi è arrivata a Islamabad venerdì sera. All’arrivo Araghchi è stato ricevuto dal ministro degli Esteri pakistano Ishaq Dar, dal capo di stato maggiore dell’esercito, maresciallo Asim Munir e da altri alti funzionari. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it

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