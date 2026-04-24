Trump a sorpresa invia Witkoff e il genero Jared Kushner a Islamabad | potrebbero incontrare il ministro degli esteri iraniano Araghchi

Il presidente degli Stati Uniti ha inviato oggi il suo rappresentante speciale e il genero a Islamabad. La visita segue l’annuncio che il ministro degli Esteri iraniano avrebbe incontrato funzionari pakistani. La presenza dei due inviati è stata comunicata senza dettagli sulle modalità dell’incontro o sugli obiettivi della missione. La notizia si inserisce in un quadro di tensioni tra Stati Uniti, Iran e Pakistan.

Il presidente americano, Donald Trump, ha deciso di mandare oggi il suo inviato speciale Steve Witkoff e suo genero Jared Kushner a Islamabad dove ieri era atteso il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi. Il vicepresidente JD Vance invece non ha attualmente intenzione muoversi, visto che neppure il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, che considera la sua controparte, sarà oggi in Pakistan. Tuttavia, il vicepresidente resta in stand-by e pronto a partire se vi fossero progressi, f asapere la Cnn. Il viaggio a sorpresa di Araqchi. Poco prima della sua partenza, Araqchi aveva annunciato le sue visite in Pakistan, Oman e Russia.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Trump a sorpresa invia Witkoff e il genero Jared Kushner a Islamabad: potrebbero incontrare il ministro degli esteri iraniano Araghchi Notizie correlate Board of Peace, Trump nominerà il genero Jared Kushner inviato per la paceDonald Trump intende nominare il genero Jared Kushner inviato speciale per la pace. Jared Kushner indagato per affari con l'Arabia Saudita, il genero di Trump accusato di conflitto di interesseJared Kushner indagato per aver fatto affari da miliardi di dollari con l’Arabia Saudita mentre negoziava la pace a Gaza e con l’Iran. Panoramica sull’argomento Si parla di: Trump manda Vance a Islamabad per i colloqui, ma l'Iran teme un attacco a sorpresa. Trump a sorpresa invia Witkoff e il genero Jared Kushner a Islamabad: potrebbero incontrare il ministro degli esteri iraniano AraghchiIntanto il segretario alla Difesa Usa Pete Hegseth continua a gettare benzina sul fuoco, minacciando Teheran: pronto a colpire di nuovo. Abbiamo tutto il tempo del mondo ... lanotiziagiornale.it Jared Kushner indagato per affari con l'Arabia Saudita, il genero di Trump accusato di conflitto di interesseI deputati dem hanno aperto un'indagine alla Camera sul genero di Donald Trump, Jared Kushner, per conflitto di interesse con il ruolo di negoziatore ... virgilio.it