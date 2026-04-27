Sony e Universal stanno affrontando una gara per ottenere i diritti cinematografici del franchise Nintendo Metroid. Le due aziende hanno presentato offerte per acquisire la produzione di un film basato su questo popolare videogioco. La competizione si svolge nel contesto di una richiesta di licenza da parte di Nintendo, che non ha ancora annunciato quale delle due società otterrà il diritto di sviluppare il film.

? Cosa sapere Sony e Universal competono per i diritti cinematografici del franchise Nintendo Metroid.. La sfida punta a un adattamento live-action ispirato alla saga Metroid Prime.. Sony Pictures e Universal Pictures si scontrano per la conquista dei diritti cinematografici di Metroid, mentre Nintendo avvia i preparativi per un ambizioso adattamento live-action della celebre saga spaziale. Il colosso giapponese di Kyoto ha mosso i primi passi per trasporre il franchise sul grande schermo, scatenando una competizione commerciale tra due giganti dell’industria cinematografica. La posta in gioco è altissima: da un lato Universal, che vanta il...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guerra a Hollywood: Sony e Universal si sfidano per Metroid

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