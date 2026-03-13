Oscar 2026 | Norvegia e Brasile sfidano Hollywood

L’edizione 2026 degli Oscar si avvicina, con la cerimonia prevista per domenica 15 marzo. Norvegia e Brasile si contendono i riconoscimenti in una gara che vede protagonisti film internazionali e produzioni statunitensi. La competizione tra le diverse cinematografie si fa sempre più accesa, e quest’anno si registra un interesse particolare per le opere provenienti da fuori Hollywood.

L’edizione numero 98 dei premi Oscar si prepara a svelare i vincitori domenica 15 marzo 2026, in un momento in cui la competizione tra film internazionali e produzioni domestiche raggiunge livelli di intensità mai visti prima. La sfida principale sembra concentrarsi su Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson contro I peccatori di Ryan Coogler, ma il vero terremoto potrebbe arrivare dai confini geografici più ampi, con Norvegia e Brasile che sfidano la tradizione anglosassone. I dati delle nomination rivelano un cambiamento strutturale nella composizione dell’Academy, dove le preferenze si stanno spostando verso una visione globale del cinema, aprendo scenari imprevedibili per le produzioni non statunitensi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

