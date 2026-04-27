Guardate papa Leone… Giulia De Lellis e Tony Effe il gesto per il battesimo della figlia

Giulia De Lellis e Tony Effe hanno condiviso sui social media le immagini del battesimo della loro bambina, mostrando alcuni momenti e dettagli scelti per l'occasione. Tra le foto pubblicate si vedono il gesto simbolico e alcuni particolari del rito. La coppia ha deciso di rendere pubblico questo evento personale attraverso una serie di scatti che raccontano l’intimità del momento.

Un racconto fatto di immagini, dettagli curati e scelte simboliche: è così che il trapper Tony Effe e l’influencer Giulia De Lellis hanno deciso di condividere con il pubblico uno dei momenti più intimi della loro vita familiare. Attraverso una serie di scatti pubblicati sui social, la coppia ha aperto una finestra su una giornata speciale, capace di attirare l’attenzione di milioni di follower e di generare immediatamente curiosità e commenti. Le immagini raccontano una celebrazione elegante e sentita, ma allo stesso tempo custodiscono gelosamente un aspetto fondamentale: la tutela della loro bambina. Nonostante l’eco mediatica, infatti, i due hanno scelto ancora una volta di mantenere il massimo riserbo sull’identità visiva della piccola, evitando di mostrarne il volto.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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