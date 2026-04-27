Guadagni in cambio di like su post su piattaforme social e trading online | 40enne truffato

Un uomo di 40 anni è stato truffato dopo aver seguito un’offerta che prometteva guadagni facili attraverso like sui social e trading online. Inizialmente attirato da un pagamento semplice con pochi clic, poi convinto di poter ottenere somme consistenti, si è reso conto di essere stato ingannato. La vicenda si è conclusa con la scoperta di un raggiro ai suoi danni.

FABRIANO – Prima l’offerta di un comoda retribuzione con dei semplici click di consenso, poi la prospettiva di guadagni corposi con il trading e alla fine la consapevolezza di essere restato vittima di un raggiro. L’aver compreso di essere stati ingannato ha portato un 40enne di Fabriano a.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Lo convincono a investire su delle piattaforme online e perde 44mila euro: anziano truffatoIl pensionato s'è fidando di perfetti sconosciuti che, prendendolo per la gola (forse è meglio dire per il portafogli), lo hanno indotto a fare più... Truffa ad Antrodoco vicino Rieti, anziano investe in finte piattaforme di trading online e perde 8300 euroDue cittadini italiani sono stati deferiti per truffa al termine di un’indagine condotta dai Carabinieri di Antrodoco (Rieti), dopo che un pensionato... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: La truffa dell’auto fantasma: fa un bonifico di 13.500 euro ma il veicolo non arriva – Che cosa è successo; Nvidia ha sostituito Intel nel Dow — oggi i risultati di Intel spingono NVDA; Revolut: App, conto e carte, cos'è, come funziona quanto costa; Telepass gratis e 100 euro di benzina omaggio, se usi questo trucco non paghi e ci guadagni pure. Se guadagni 3.000€ al mese, come li gestisci davvero In questo video ti faccio un esempio pratico con la regola del 50 30 20: 1.500€ per le spese essenziali 900€ per ciò che ti fa stare bene 600€ per risparmio e futuro Non è una regola rigida, ma un punto di - facebook.com facebook RT @_Tilltheend1897: Anch'io strabuzzo gli occhi quando vedo che ti guadagni da vivere facendo il giornalista ma mica ti vengo a dire che f… x.com