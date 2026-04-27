Guadagni in cambio di like su post su piattaforme social e trading online | 40enne truffato

Da anconatoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 40 anni è stato truffato dopo aver seguito un’offerta che prometteva guadagni facili attraverso like sui social e trading online. Inizialmente attirato da un pagamento semplice con pochi clic, poi convinto di poter ottenere somme consistenti, si è reso conto di essere stato ingannato. La vicenda si è conclusa con la scoperta di un raggiro ai suoi danni.

FABRIANO – Prima l’offerta di un comoda retribuzione con dei semplici click di consenso, poi la prospettiva di guadagni corposi con il trading e alla fine la consapevolezza di essere restato vittima di un raggiro. L’aver compreso di essere stati ingannato ha portato un 40enne di Fabriano a.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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