Lo convincono a investire su delle piattaforme online e perde 44mila euro | anziano truffato
Un uomo di 77 anni di Castrofilippo ha perso quasi 44 mila euro dopo aver creduto a un'offerta di investimento online. La truffa, che si basa su promesse di guadagni facili e rapidi, ha sfruttato la sua voglia di ottenere di più dai risparmi. L'anziano ha deciso di affidarsi a piattaforme digitali, convinto di poter ottenere grandi profitti in breve tempo.
Il pensionato s'è fidando di perfetti sconosciuti che, prendendolo per la gola (forse è meglio dire per il portafogli), lo hanno indotto a fare più bonifici bancari I guadagni erano certi, ma anche importanti. È per venalità, tendente all'avidità, che un pensionato settantasettenne di Castrofilippo ha perso poco meno di 44 mila euro. E lo ha fatto fidandosi di perfetti sconosciuti che, prendendolo per la gola (forse è meglio dire per il portafogli), lo hanno indotto a investire l'importantissima somma su due piattaforme online. Così fra gennaio e i giorni scorsi, con un paio di colpi - consistiti in bonifici bancari girati su quelle piattaforme online - ha visto svanire se non tutti i suoi risparmi, certamente buona parte.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Le trappole del trading online. Investe nei bitcoin: truffato. Perde in un istante 15mila euro
Un uomo di Ferrara ha perso 15 mila euro in un attimo tentando di investire nei bitcoin online.
Latina, truffa online: anziano perde 3000 euro con assegni falsi per la vendita di un trattore.
Un uomo di 60 anni di Latina ha perso 3.
Argomenti discussi: I risultati di UBS non convincono.
Bella partita della juniores che contro il Montebelluna porta a casa un punto buono per la classifica e per il morale . GiovanissimiU15 vincono e convincono ,i ragazzi di mister Davide Carretta confermano l'ottimo momento di forma e non danno scampo agli facebook