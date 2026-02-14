Lo convincono a investire su delle piattaforme online e perde 44mila euro | anziano truffato

Un uomo di 77 anni di Castrofilippo ha perso quasi 44 mila euro dopo aver creduto a un'offerta di investimento online. La truffa, che si basa su promesse di guadagni facili e rapidi, ha sfruttato la sua voglia di ottenere di più dai risparmi. L'anziano ha deciso di affidarsi a piattaforme digitali, convinto di poter ottenere grandi profitti in breve tempo.

Il pensionato s'è fidando di perfetti sconosciuti che, prendendolo per la gola (forse è meglio dire per il portafogli), lo hanno indotto a fare più bonifici bancari I guadagni erano certi, ma anche importanti. È per venalità, tendente all'avidità, che un pensionato settantasettenne di Castrofilippo ha perso poco meno di 44 mila euro. E lo ha fatto fidandosi di perfetti sconosciuti che, prendendolo per la gola (forse è meglio dire per il portafogli), lo hanno indotto a investire l'importantissima somma su due piattaforme online. Così fra gennaio e i giorni scorsi, con un paio di colpi - consistiti in bonifici bancari girati su quelle piattaforme online - ha visto svanire se non tutti i suoi risparmi, certamente buona parte.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Un uomo di Ferrara ha perso 15 mila euro in un attimo tentando di investire nei bitcoin online.

Un uomo di 60 anni di Latina ha perso 3.

