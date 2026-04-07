Grottaglie e i misteri della ceramica

Sabato 11 aprile alle 10:30 si svolgerà un evento a Grottaglie, città nota per la produzione di ceramica. La manifestazione offrirà l’opportunità di scoprire i segreti e le tecniche tradizionali legate a questa arte. La città, famosa per le sue botteghe e le creazioni artigianali, sarà il teatro di un approfondimento sulla storia e sui metodi di lavorazione della ceramica locale.

Grottaglie e i Misteri della CeramicaSabato 11 aprile – ore 10:30Un viaggio affascinante nel cuore di Grottaglie, città simbolo della tradizione ceramica pugliese.Con questa visita guidata esploreremo il centro storico, tra vicoli e architetture cariche di storia, per poi immergerci nel celebre Quartiere delle Ceramiche, dove botteghe e laboratori raccontano un sapere antico tramandato nei secoli.Il percorso si concluderà con la visita al Museo della Ceramica di Grottaglie, all’interno del suggestivo Castello Episcopio, per scoprire tecniche, stili e curiosità legate a una delle arti più identitarie del territorio.Punto d’incontro: davanti... 🔗 Leggi su Baritoday.it

Concorso Ceramica Mediterraneo 2026, aperte le iscrizioni alla XXXIII edizione a GrottaglieLa storica rassegna internazionale dedicata alla ceramica contemporanea si terrà dal 4 luglio al 18 ottobre al Castello Episcopio.

Grottaglie: CUAV, prevenzione prima della penaUn incontro pubblico dedicato alla prevenzione della violenza di genere si terrà martedì 17 marzo alle ore 16:30 nella Sala consiliare del Comune di...

Argomenti più discussi: La Puglia della Passione. Leggi e condividi l'intero speciale; Grottaglie. Rassegna di pensieri e parole – prima edizione 2026. Presentazione di libri e incontri con gli autori; Pagine di Puglia, a Grottaglie la poesia di Gianfreda con Pelle notturna; Lavoro e sicurezza, controlli dei Carabinieri tra Grottaglie e Monteiasi.

Grottaglie, i luoghi e i misteriLa casa di Vestita ospita saltuariamente delle esposizioni al pubblico tematiche durante le quali è anche possibile visitare la Cripta di Santa Barbara. L'ultima è stata Bacco incontra la creta - ... bari.repubblica.it

Il turismo a #Grottaglie in questi giorni sta registrando una forte impennata di turisti dall’estero: in questa foto, inquadrata nel pomeriggio di oggi, una scolaresca che sta visitando le meraviglie della nostra cittadina Questo risultato lo si può notare non da st - facebook.com facebook