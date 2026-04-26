Milano ramo gigante schiaccia auto e blocca i tram | caos in città

Domenica 26 aprile a Milano un grande ramo è caduto su due auto in via Monte Santo, causando danni visibili ai veicoli. Il peso del ramo ha anche danneggiato i cavi elettrici sottostanti, portando alla sospensione del servizio tramviario nella zona. La caduta ha generato disagi e rallentamenti nel traffico cittadino, con i mezzi pubblici fermi e le auto in attesa di interventi.

? Cosa sapere Milano, domenica 26 aprile, un ramo cade su due auto in via Monte Santo.. Il danno ai cavi elettrici blocca il servizio tramvia Atm nella zona.. Un grosso ramo si è spezzato nel pomeriggio di questa domenica 26 aprile a Milano, finendo per schiacciare due automobili all’incrocio tra via Monte Santo e via senza causare feriti. La dinamica del sinistro, avvenuta nel cuore della città, ha la vegetazione urbana diventare protagonista di un momento di forte tensione. Il pezzo di legno caduto ha colpito direttamente due veicoli parcheggiati o in transito nell’area, ma per una fortunata coincidenza non si sono registrati danni alle persone coinvolte.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, ramo gigante schiaccia auto e blocca i tram: caos in città Notizie correlate Arabia Saudita, grandine gigante blocca le strade: caos e pericoli? Cosa sapere Violenta grandine blocca la strada Arar-Turaif nella regione delle Frontiere del Nord dell'Arabia Saudita. Milano, grosso ramo crolla su due auto in via Monte SantoMilano, 26 aprile 2026 – Se non ci sono stati feriti è stato solo per una fortunata coincidenza.