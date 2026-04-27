Grosseto salto dal davanzale e cocaina | la Cassazione annulla la pena

La Cassazione ha annullato la condanna in secondo grado di un uomo di 33 anni coinvolto in un procedimento a Grosseto, in cui era stato condannato per alcune accuse. La decisione riguarda specificamente i reati di spaccio e resistenza, e il processo dovrà essere ripetuto presso il tribunale di Firenze. L'uomo si trovava in carcere dopo un episodio che aveva visto coinvolti un salto dal davanzale e l’uso di cocaina.

? Cosa sapere La Cassazione annulla la sentenza d'appello per Ayoub El Aqqad a Grosseto.. Il trentatreenno dovrà affrontare un nuovo giudizio per spaccio e resistenza a Firenze.. Ayoub El Aqqad rischia un nuovo calcolo della pena dopo che la Cassazione ha annullato il provvedimento d’appello relativo al salto dal davanzale in via Roma avvenuto a Grosseto nel febbraio del 2024. La vicenda, che ha scosso il centro cittadino oltre due anni fa, vede protagonista il trentatreenne marocchino accusato di spaccio e resistenza. In quel pomeriggio di febbraio, l’uomo cercò una via d’uscita disperata lanciandosi dalla finestra dell’appartamento che condivideva con la compagna, una donna italiana di 32 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Grosseto, salto dal davanzale e cocaina: la Cassazione annulla la pena Notizie correlate Hashish a Montecatini: Cassazione annulla la pena per l’errore di calcoloLa Corte di Cassazione ha disposto il ricalcolo della pena per il ventiseienne originario di Velletri, fermato lo scorso 11 luglio 2024 ad Altopascio... Malattia simulata: la Cassazione annulla il licenziamento illegittimo? Cosa sapere La Cassazione annulla l'8 aprile 2026 il licenziamento per presunta malattia simulata di un dipendente.