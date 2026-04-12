Hashish a Montecatini | Cassazione annulla la pena per l’errore di calcolo

La Corte di Cassazione ha annullato la condanna di un ventiseienne di Velletri, arrestato l’11 luglio 2024 ad Altopascio con un ingente quantitativo di hashish. La decisione si è basata su un errore nel calcolo della pena, che ha portato al ricalcolo del trattamento sanzionatorio. Ora si attende che venga stabilito un nuovo procedimento per determinare l’entità della pena corretta.

La Corte di Cassazione ha disposto il ricalcolo della pena per il ventiseienne originario di Velletri, fermato lo scorso 11 luglio 2024 ad Altopascio con un carico massiccio di stupefacenti. La decisione della Suprema Corte, presa dalla Quarta Sezione Penale guidata da Andrea Montagni, annulla la sentenza precedente solo per quanto riguarda il computo degli anni di detenzione, confermando però l’irrevocabilità della condanna per il maxi-sequestro avvenuto durante un controllo stradale a Montecatini. Tutto ebbe inizio quando la Polizia Stradale di Montecatini intercettò l’auto del giovane laziale per una normale verifica. All’interno del veicolo, gli agenti rinvennero ben 190 panetti di hashish, per un peso che sfiorava i 10 chilogrammi, oltre a una somma in contanti pari a 1.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hashish a Montecatini: Cassazione annulla la pena per l’errore di calcolo Errore di calcolo della pena, il detenuto ha diritto alla detenzione domiciliareLa Cassazione ha accolto il ricorso della difesa, rilevando che il residuo pena era di un anno e sei mesi e non superiore ai due anni come stabilito... Leggi anche: Errore di calcolo pena per l’uomo di Vallo della Lucania condannato per reddito di cittadinanza illegittimo