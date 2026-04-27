La Cremonese si trova attualmente al terzultimo posto in classifica, con sole quattro partite rimaste da giocare. La società sta valutando le prossime mosse per cercare di migliorare la situazione, mentre anche l'allenatore potrebbe essere coinvolto in eventuali decisioni future. La squadra deve affrontare un finale di stagione difficile, con la possibilità di retrocedere che si fa sempre più concreta.

CREMONA La Cremonese si presenta alle ultime quattro giornate imprigionata al terzultimo posto. Il pur striminzito pareggio del Lecce a Verona ha permesso ai giallorossi di sopravanzare la squadra di Giampaolo, che guarda con apprensione al prossimo turno che affianca Pisa-Lecce e Cremonese-Lazio (lunedì prossimo alle 18.30). Col successore di Davide Nicola non è arrivato l’auspicato cambio di passo. Con Giampaolo la Cremonese ha avuto la felice partenza di Parma (durante la quale, oltre alla vittoria, sono arrivate pure le ultime reti su azione dei grigiorossi), ma poi, per il resto, ha confermato i difetti che hanno posto tristemente fine a quella che sembrava la marcia sorprendente della matricola.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Grigiorossi in zona retrocessione: la società riflette. Cremonese, ora anche Giampaolo è a rischio

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