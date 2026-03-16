Cremonese-Fiorentina 1-4 grigiorossi in zona retrocessione

La Cremonese ha subito una sconfitta casalinga per 4-1 contro la Fiorentina, risultando così in una posizione critica in classifica. La partita si è conclusa con la squadra ospite che ha segnato quattro gol, mentre i padroni di casa hanno realizzato un solo punto. La sconfitta lascia la Cremonese in zona retrocessione, complicando la loro situazione di classifica.

AGI - È notte fonda per la Cremonese, che perde in casa per 4-1 lo scontro salvezza con la Fiorentina ed entra in zona retrocessione. Sono Parisi, Piccoli, Dodò e Gudmundsson a mettere il sigillo su una vittoria fondamentale per la formazione allenata da Vanoli. Il primo acuto è dei grigiorossi, che dopo nemmeno due minuti vanno vicini al vantaggio quando De Gea neutralizza un sinistro ravvicinato di Bonazzoli. Dopo una fase di equilibrio, a sbloccare il punteggio sono i toscani al 25'. Mandragora allarga sulla destra per Parisi, che entra in area e calcia con il destro bucando Audero, in parte colpevole dopo una lieve deviazione di Floriani Mussolini. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Cremonese-Fiorentina 1-4, grigiorossi in zona retrocessione Articoli correlati Cremonese, pericolo Fiorentina in cerca di salvezza. Ma i grigiorossi hanno un tesoro da proteggereCremona, 3 gennaio 2026 – Dopo aver vissuto una prima parte di Campionato al di là delle più rosee aspettative della vigilia (in estate non erano... Leggi anche: Udinese-Fiorentina 3-0, viola ancora in zona retrocessione Altri aggiornamenti su Cremonese Fiorentina 1 4 grigiorossi in... Temi più discussi: Diretta Cremonese-Fiorentina: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN; Serie A: Cremonese-Fiorentina in campo lunedì alle 20.45 DIRETTA Probabili formazioni; Cremonese, rivoluzione tattica con la Fiorentina: ipotesi 4-4-2. Djuric titolare, Vardy fuori; Cremonese-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche. Cremonese-Fiorentina 1-4: Gudmundsson fa poker / DirettaCremona, 16 febbraio 2026 – Cremonese e Fiorentina si sfidano in una gara delicatissima per la salvezza, un incrocio cruciale, una partita da non sbagliare. Fischio d’inizio alle 20.45. lanazione.it La Fiorentina cala il poker salvezza: la Cremonese crolla anche allo Zini, Vanoli tenta la fugaLa Viola conquista 3 punti d'oro nella lotta per non retrocedere. Grigiorossi ko nel secondo scontro diretto consecutivo ... tuttosport.com Risultato finale Cremonese 1-4 Fiorentina #forzaviola #fiorentina #seriea x.com Cremonese-Fiorentina 0-3: i viola calano il tris in avvio di secondo tempo! Segui e commenta la diretta ---> https://cityne.ws/j5OQV - facebook.com facebook