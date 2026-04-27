Greenwashing | il 98% dei colossi del latte e della carne inganna

Uno studio condotto dall'Università di Miami rivela che il 98% delle dichiarazioni ambientali di 33 multinazionali del settore carne e latte sono considerate fuorvianti. L'indagine ha analizzato le comunicazioni di queste aziende, evidenziando come spesso presentino pratiche sostenibili senza rispecchiare la realtà. La ricerca si concentra sulla pratica del greenwashing, ovvero l'uso di strategie di marketing per creare un'immagine ecologica che non corrisponde ai fatti.

? Cosa sapere Studio dell'Università di Miami: 98% dichiarazioni ambientali di 33 multinazionali carne e latte ingannevoli.. Le aziende usano promesse per il 2030 per evitare nuove normative e bloccare regolamentazioni.. Il 22 aprile 2026, un’indagine condotta da ricercatrici dell’Università di Miami ha rivelato che il 98% delle dichiarazioni ambientali formulate dalle 33 principali multinazionali del settore carne e latticini tra il 2021 e il 2024 costituisce una forma di inganno ecologico.? lo studio, firmato da Maya Bach, Loredana Loy, Katharine J. Mach, Sonali Shukla McDermid e Jennifer Jacquet, evidenzia come su 1.233 affermazioni analizzate, ben 1.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Greenwashing: il 98% dei colossi del latte e della carne inganna Notizie correlate PAC: Carne e Latte Re dei Sussidi UE, 80% dei Fondi a Rischio Clima.L'Agricoltura Europea al Bivio: L'80% dei Fondi UE Ancora per Carne e Latticini Bruxelles – Un’enorme sproporzione nei finanziamenti continua a... Pane, latte, carne e pesce: l’impennata del carrelloArezzo, 6 marzo 2026 – Si fa sempre più pesante il paniere di beni e servizi che rappresenta i nostri consumi.