Grealish nei guai | addormentato ubriaco in un rooftop di Manchester esplode la polemica in Inghilterra

Un noto calciatore inglese è stato trovato addormentato ubriaco su un tetto di Manchester. L’episodio si è verificato in un bar, dove il giocatore si trovava in stato di alterazione. La vicenda ha suscitato molte reazioni nel paese, mentre l’atleta è attualmente assente dai campi a causa di un infortunio. Questi fatti vengono riportati mentre si avvicina il periodo dei Mondiali del 2026, a cui il calciatore non potrà partecipare.

Zaragoza Roma, niente riscatto e ritorno al Bayern Monaco: i giallorossi hanno deciso! Infortunio Modric, che botta in Milan Juve! Oggi gli esami, mentre tiene banco il tema rinnovo Simeone River Plate, opzione concreta? La sua risposta dopo Torino Inter: «Mai parlato di dubbi, sono un ragazzo rispettoso» Caos arbitri, veleni e tensioni per dismissioni non trasparenti: la spaccatura dell’AIA! Cosa c’è dietro al caso Rocchi Moviola Torino Inter, i giornali concordi: giusto il rigore per il mani di Carlos Augusto! Voti super per Mariani FIGC, Buonfiglio ora si muove per il commissariamento, ma con prudenza! Contattati alcuni giuristi...🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Grealish nei guai: addormentato ubriaco in un rooftop di Manchester, esplode la polemica in Inghilterra Notizie correlate Ubriaco alla guida di un’auto rubata. Un 38enne nei guai per ricettazioneNon finiscono i guai per un trentottenne – noto alle forze di polizia – sorpreso nella mattina di ieri da una pattuglia del Nucleo Operativo... Folle fuga in moto a Palermo, poi la bugia ai carabinieri che non ci cascano: 20enne ubriaco nei guaiEseguito un arresto per fuga pericolosa, simulazione di reato e guida in stato di ebbrezza nel quartiere Libertà.