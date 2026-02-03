Ubriaco alla guida di un’auto rubata Un 38enne nei guai per ricettazione

Un uomo di 38 anni è stato fermato ieri mattina dai carabinieri di Cento mentre guidava un’auto rubata. Era già noto alle forze dell’ordine e si trovava in stato di ebbrezza. La vettura era stata sottratta durante la notte da una abitazione del paese. Ora l’uomo rischia di finire nei guai anche per ricettazione.

Non finiscono i guai per un trentottenne – noto alle forze di polizia – sorpreso nella mattina di ieri da una pattuglia del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Cento mentre si trovava alla guida di un’autovettura rubata da un’abitazione di quel comune durante la notte precedente. Probabilmente affezionato al modello di veicolo, l’uomo era stato già denunciato insieme ad un complice una decina di giorni fa dai carabinieri della città del Guercino per essere stato trovato a bordo di una vettura della stessa casa automobilistica sempre sottratta da un garage di una abitazione. In quella circostanza i due individui avevano tentato di nascondere l’evidenza cercando riparo in un bar di Terre del Reno, dopo avere abbandonato il veicolo al termine di una breve fuga. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ubriaco alla guida di un’auto rubata. Un 38enne nei guai per ricettazione Approfondimenti su Cento Ubriaco "Questa moto è stata rubata a Caltanissetta": 18enne nei guai per ricettazione Un giovane di 18 anni di Canicattì è stato denunciato per ricettazione dopo essere stato trovato in possesso di uno scooter rubato a Caltanissetta. In auto ubriaco, armato di katana e tirapugni: 20enne nei guai Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Cento Ubriaco Argomenti discussi: Denunciato uomo ubriaco alla guida di un motorino con documenti falsi; Ubriaco alla guida vicino alle scuole: fermato a Intra, tasso 5 volte oltre il limite; Cento. Sorpreso ubriaco alla guida di un’auto rubata: 38enne denunciato.; Ubriaco alla guida di un furgone: arrestato dopo resistenza. Ubriaco alla guida di un’auto rubata. Un 38enne nei guai per ricettazioneNon finiscono i guai per un trentottenne – noto alle forze di polizia – sorpreso nella mattina di ieri da una pattuglia del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Cento mentre si trovava alla ... ilrestodelcarlino.it Darfo, italiano di 43 anni ubriaco alla guida: patente ritirata e auto confiscataOperazione di controllo del territorio dei carabinieri della compagnia di Breno. Sono stati verificati 34 veicoli e tre locali pubblici; 81 le persone identificate. Un 18enne segnalato per possesso di ... quibrescia.it http://www.areacentese.com/cento-sorpreso-ubriaco-alla-guida-di-unauto-rubata-38enne-denunciato/ - facebook.com facebook Sanluri, ubriaco alla guida fugge all’alt dei carabinieri: 39enne nei guai x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.