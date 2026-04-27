Graziani sull’Inter | Gioca per vincere e fare un sempre un gol in più degli avversari

L’ex calciatore ha commentato la squadra nerazzurra, affermando che il loro obiettivo principale è vincere ogni partita e segnare sempre un gol in più rispetto agli avversari. Ha sottolineato che questa strategia permette di mantenere un approccio offensivo e di ottenere risultati positivi. Secondo lui, la squadra si concentra sulla costanza nel cercare il risultato, puntando su un gioco che favorisca le vittorie.

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