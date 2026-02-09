Thuram si è lasciato andare a qualche commento dopo il pari tra Juventus e Lazio. Ha detto che sono arrabbiati perché hanno giocato bene, ma alla fine il risultato non è quello che volevano. Ha anche sottolineato che l’Inter cerca sempre di vincere, specialmente in partite così importanti. L’attaccante francese ha parlato subito dopo il match, senza giri di parole.

Thuram è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida tra Juventus e Lazio, gara andata in scena stasera allo Stadium e terminata 2-2. Khephren Thuram è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Juve-Lazio 2-2. Le sue dichiarazioni. GOL AL PRIMO TIRO – « Dà fastidio perchè stavamo facendo una grande partita con tante occasioni da gol. Abbiamo dato tutto, abbiamo fatto una buona partita ma non abbiamo vinto » INTER – « La Juve gioca sempre per vincere, ancora di più contro l'Inter che è una grandissima squadra. Dopodomani torniamo a lavorare a testa alta, testa alla prossima »

© Juventusnews24.com - Thuram a DAZN: «Dà fastidio perchè abbiamo fatto una grande partita. Inter? La Juve gioca sempre per vincere, ancor di più in queste partite»

Dopo la partita tra Juventus e Benfica nella settima giornata di Champions League 202526, José Mourinho ha commentato l'incontro in conferenza stampa.

Dopo la vittoria contro la Cremonese, Cristian Chivu ha parlato chiaro: l’Inter è sempre sotto osservazione, e anche questa volta è stata messa alla prova.

Thuram a DAZN: Vittoria di gruppo, siamo contenti di giocare insieme. Felice che mio fratello sia venuto a vedermi. L'esultanza? Abbiamo bevuto un caffèKhephren Thuram ha parlato ai microfoni di DAZN. Le sue considerazione al termine di Juventus-Napoli, gara dominata dai bianconeri (3-0): Spalletti ti diceva di stare più avanti e anche ... tuttojuve.com

Chivu a DAZN: Un gol di Thuram? Ho quattro attaccanti con numeri importanti e me li godoL'Inter fa visita al Sassuolo con l'obiettivo di vincere per difendere la vetta della classifica. Raggiunto da DAZN a pochi minuti dal fischio d'inizio, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu presenta l ... msn.com

Pio Esposito è ' Thuram L'analisi di @Adribak #PioEsposito #Inter #DAZN #DAZNBetClub x.com

Fallo di #Thuram sul gol, ammonizione scientifica a #juanjesus inesistente ...e poi, come può il #VAR non richiamare l'arbitro sul fallo a #Hojlund La faccia spaesata di #Bremer dice molto di più della foto di #Rasmus preso per il collo. Complimenti a #Dazn e facebook