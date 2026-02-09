Khephren Thuram accende la sfida | La Juventus gioca sempre per vincere e fare grandissime gare ancora di più contro l’Inter…
Khephren Thuram non si nasconde: “La Juventus gioca sempre per vincere e fare grandi partite, soprattutto contro l’Inter”. Il centrocampista si prepara alla sfida di domenica, sapendo che sarà un match importante per entrambe le squadre. Thuram ha già fatto intendere che l’Inter dovrà essere al massimo per portare a casa i tre punti.
Inter News 24 Khephren Thuram, intervenuto a Dazn, ha parlato così in vista della delicata sfida di campionato tra Inter e Juventus. Dopo il successo contro il Sassuolo, l’ Inter di Cristian Chivu si proietta verso la settimana più attesa, quella che culminerà sabato sera nel suggestivo scenario di un San Siro sold out per il Derby d’Italia. La sfida contro la Juventus cade proprio nel giorno di San Valentino, ma tra le due squadre non ci sarà spazio per la tenerezza: i nerazzurri cercano il riscatto dopo il ko dell’andata, una partita segnata dal duello in famiglia tra i fratelli Thuram. Khephren Thuram, le ambizioni bianconere. 🔗 Leggi su Internews24.com
Thuram a DAZN: «Dà fastidio perchè abbiamo fatto una grande partita. Inter? La Juve gioca sempre per vincere, ancor di più in queste partite»
Thuram si è lasciato andare a qualche commento dopo il pari tra Juventus e Lazio.
Khephren Thuram dopo Juve Lazio: «Abbiamo dato tutto, prendere gol al primo tiro dà fastidio. L’Inter? Giocheremo ancor di più per vincere!»
Khephren Thuram si presenta con un volto teso dopo il pareggio contro la Lazio.
Thuram a DAZN: Dà fastidio, tante occasioni ma non abbiamo vinto. Ora testa all'InterKhephren Thuram ha commentato il pareggio con la Lazio ai microfoni di DAZN. L'analisi del centrocampista della Juventus: Khephren, quanto dà fastidio aver preso gol sul primo tiro ... tuttojuve.com
Khephren lancia la sfida a distanza al fratello Marcus Le parole di Thuram dopo Juve Lazio facebook
