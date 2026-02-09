Khephren Thuram accende la sfida | La Juventus gioca sempre per vincere e fare grandissime gare ancora di più contro l’Inter…

Khephren Thuram non si nasconde: “La Juventus gioca sempre per vincere e fare grandi partite, soprattutto contro l’Inter”. Il centrocampista si prepara alla sfida di domenica, sapendo che sarà un match importante per entrambe le squadre. Thuram ha già fatto intendere che l’Inter dovrà essere al massimo per portare a casa i tre punti.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.