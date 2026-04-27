Grazia a Nicole Minetti il Quirinale | Supposta falsità acquisire informazioni Il ministero della Giustizia | Avviata istruttoria primi esiti entro 24 ore

Il Quirinale ha annunciato di aver inviato una comunicazione ufficiale al Ministero della Giustizia riguardo a un decreto in discussione. Il ministero ha risposto di aver avviato un’istruttoria e di attendersi i primi risultati entro ventiquattro ore. La questione coinvolge anche Nicole Minetti, con accuse di falsità riguardo a dichiarazioni fatte in passato. La vicenda si svolge nel contesto di verifiche ufficiali e approfondimenti legali.

L'ufficio stampa del Quirinale comunica che la Presidenza della Repubblica ha inviato, in data odierna, la seguente lettera al Ministero della Giustizia: «In riferimento al decreto di concessione della grazia alla signora Nicole Minetti adottato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, su proposta favorevole del Ministro della Giustizia, lo scorso 18 febbraio 2026, e alle conseguenti notizie di stampa in ordine alla supposta falsità degli elementi rappresentati nella domanda di clemenza, su indicazione del Signor Presidente prego di voler provvedere ad acquisire con cortese urgenza le necessarie informazioni idonee a riscontrare la fondatezza di quanto rappresentato da un organo di stampa.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale: «Supposta falsità, acquisire informazioni». Il ministero della Giustizia: «Avviata istruttoria, primi esiti entro 24 ore» Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale scrive al ministero della Giustizia Notizie correlate Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale scrive al ministero della Giustizia: «Supposta falsità degli elementi, acquisire informazioni»L'ufficio stampa del Quirinale comunica che la Presidenza della Repubblica ha inviato, in data odierna, la seguente lettera al Ministero della... Il Quirinale scrive al ministero alla Giustizia, chieste informazioni sul caso Minetti. Il ministero: primi esiti entro 24 oreL’ufficio stampa del Quirinale comunica che la Presidenza della Repubblica ha inviato oggi una lettera al ministero della Giustizia. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Grazia a Nicole Minetti, Travaglio: Mattarella ha cancellato due condanne...; Cala il silenzio su Nicole Minetti. La politica è zitta e grazia il Colle; Un Travaglio poco aggraziato; Minetti ha fatto causa per avere il bambino che le è valso la grazia. Dubbi sulla grazia a Nicole Minetti, Mattarella chiede spiegazioni a Nordio sul minore abbandonatoLa grazia a Nicole Minetti - ex consigliera regionale della Lombardia, vicinissima a Silvio Berlusconi, condannata per i casi Ruby e Rimborsopoli - aveva ... fanpage.it Grazia a Nicole Minetti, perché il Quirinale ha chiesto approfondimenti al Ministero della GiustiziaGrazia a Nicole Minetti per motivi umanitari, il Quirinale chiede approfondimenti al Ministero della Giustizia. lettera43.it Nicole Minetti e il "caso grazia", cosa fa oggi e dove vive - facebook.com facebook Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale scrive a Nordio: “Chiarimenti su fondatezza della richiesta” x.com