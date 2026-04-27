Grazia a Nicole Minetti il Quirinale chiede verifiche Nordio | Esiti entro 24 ore

Dopo le recenti notizie pubblicate sulla figura di Nicole Minetti, il Quirinale ha incaricato il ministero competente di avviare verifiche. Il ministro della Giustizia ha dichiarato che gli esiti delle indagini saranno comunicati entro 24 ore. La questione riguarda presunti sviluppi legati alla figura dell’ex consigliera regionale, con attenzione rivolta alle eventuali implicazioni legali e amministrative. La situazione rimane in fase di approfondimento da parte delle autorità competenti.

Intanto, il sostituto procuratore della Corte d’Appello di Milano,Gaetano Brusa, da cui è arrivato il parere positivo per la grazia dell’ex consigliera regionale lombarda, ha voluto sottolineare la correttezza del suo operato parlando con l’Ansa:”Abbiamo acquisito i dati esvolto gli accertamenti che ci richiedeva il ministero. La procedura riguardante la richiesta di grazia ci è arrivata dal ministero a fine 2025. Sulla base di quanto chiesto,il quadro era completo e non emergevano dati anomali“. Nella giornata odierna, l’ufficio stampa delQuirinaleha reso noto che laPresidenza della Repubblicaha inviato una richiesta formale al ministero della Giustizia per acquisire, con urgenza,chiarimenti sulla concessione dellagrazia a Nicole Minetti,ex consigliera regionale della Lombardia.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale chiede verifiche, Nordio: “Esiti entro 24 ore” Notizie correlate Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale: «Supposta falsità, acquisire informazioni». Il ministero della Giustizia: «Avviata istruttoria, primi esiti entro 24 ore»L'ufficio stampa del Quirinale comunica che la Presidenza della Repubblica ha inviato, in data odierna, la seguente lettera al Ministero della... Il Quirinale scrive a Nordio: "Verifiche sulla grazia a Nicole Minetti"Dopo l'articolo del Fatto sul caso della grazia a Nicole Minetti, arrivata dopo l'adozione di un bambino in Uruguay, la Presidenza della Repubblica... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Grazia a Nicole Minetti, Travaglio: Mattarella ha cancellato due condanne...; Nicole Minetti ha fatto causa per avere il bambino che le è valso la grazia; Grazia a Nicole Minetti: polemica sul Ministero della Giustizia; Un Travaglio poco aggraziato. Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale chiede chiarimenti al Ministero: Urgenti verificheLeggi su Sky TG24 l'articolo Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale chiede chiarimenti al Ministero: 'Urgenti verifiche' ... tg24.sky.it Dubbi sulla grazia a Nicole Minetti, Mattarella chiede spiegazioni a Nordio sul minore abbandonatoLa grazia a Nicole Minetti - ex consigliera regionale della Lombardia, vicinissima a Silvio Berlusconi, condannata per i casi Ruby e Rimborsopoli - aveva ... fanpage.it Cronaca. Grazia a Nicole Minetti, Quirinale: "Chiesta verifica a ministero della Giustizia" - facebook.com facebook Grazia a Nicole Minetti, dopo la richiesta di Mattarella si muove il ministero della Giustizia: “Avviata istruttoria, primi risultati in 24 ore” x.com