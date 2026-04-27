Un’indagine penale coinvolge due tesserati dell’Aia, senza coinvolgimento di società di Serie A, dirigenti, calciatori o allenatori. Secondo un rappresentante, il sistema arbitrale presenta delle criticità, ma al momento né l’Inter né altri club di Serie A sono a rischio di conseguenze legali. La situazione riguarda esclusivamente persone associate all’associazione arbitrale e non si estende alle squadre del massimo campionato italiano.

AGI - "L' indagine penale ha come indagati esclusivamente due tesserati Aia, non ci sono società sportive di Serie A, non ci sono dirigenti, non ci sono calciatori e allenatori. L 'Inter, come tutte le altre società che potrebbero aver ricevuto vantaggi da questa ipotesi accusatoria, sotto il profilo sportivo sono assolutamente estranee": lo ha affermato l'avvocato Mattia Grassani, esperto di diritto sportivo, ospite di 'Radio Anch'io Sport' su Rai Radio 1, sul caso arbitri che sta sconvolgendo il calcio italiano. Grassani: "Prematuro parlare di responsabilità dei club di serie A". "Bisognerà attendere gli sviluppi, perché parlare di coinvolgimento o responsabilità di club di Serie A ritengo sia assolutamente prematuro", ha aggiunto.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Grassani: "Il sistema arbitrale è debole ma l'Inter e i club di Serie A per ora non rischiano"

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