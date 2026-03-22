Scontro tra Kings League e club italiani Grassani | Le società possono dire no i calciatori sono lavoratori Ma un patto tra le parti è la soluzione migliore

Uno scontro tra la Kings League e alcuni club italiani sta attirando l’attenzione. Grassani afferma che le società possono opporsi, ma i calciatori sono lavoratori e un accordo tra le parti rappresenta la soluzione più adeguata. La competizione, creata da Gerard Piqué e ormai diffusa a livello globale, sta causando qualche tensione nel calcio dilettantistico italiano.

La crescita della Kings League, competizione a “metà tra calcio e intrattenimento” ideata da Gerard Piqué e diffusa ormai in tutto il mondo, sta creando qualche problema al calcio dilettantistico italiano. Sempre più giocatori, attratti dalla visibilità e dalle opportunità offerte dal nuovo format, scelgono di prendervi parte, mettendo però in difficoltà i club Figc di appartenenza. “Il problema esiste tra Kings League e club dilettantistici o tra questi ultimi e i propri calciatori, che sempre più spesso decidono di giocare la nuova competizione?”, ha dichiarato l’avvocato Mattia Grassani a ilfattoquotidiano.it. I casi di conflitto tra calciatori e società dilettantistiche sono diversi: dal caso Fasano (con Vono e Corvino) a quello di Elia Galligani con Siena e Viareggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scontro tra Kings League e club italiani, Grassani: “Le società possono dire no, i calciatori sono lavoratori. Ma un patto tra le parti è la soluzione migliore” Articoli correlati Lo scontro tra Kings League e calcio italiano: perché i club ora vietano ai propri tesserati di partecipare allo showUn format spettacolare, rapido, con regole innovative, match più brevi, ex calciatori di Serie A in campo (Florenzi per esempio, che si fa chiamare... Totti Roma, svelato il ruolo in società dell’ex capitano giallorosso! Contatti tra le parti avviati ma…Mercato Inter, Fabrizio Romano svela su Calhanoglu: «C’è la serissima probabilità di separarsi già in estate ma…» Mago Forest non ha dubbi: «È una... Una raccolta di contenuti su Kings League Temi più discussi: Kings League: seconda giornata di campionato tra stelle del web e partnership con la Serie A; Northwestern vs. Purdue in Diretta Streaming | DAZN IT; Tabellino partita Zebras Fc vs Stallions; Northwestern vs. Purdue in Diretta Streaming | DAZN IT. Ex Lazio | Caicedo in Kings League? C'è una squadra che lo vuoleDopo il ritiro dal calcio, ora Felipe Caicedo può tornare a giocare. L'ex attaccante della Lazio, infatti, è richiesto da una squadra del campionato di Kings League. Come ... lalaziosiamonoi.it Kings League, 2^ giornata di campionato tra stelle del web e partnership con la Serie A(ANSA) - ROMA, 11 MAR - La Fonzies Arena di Cologno Monzese ha ospitato la seconda giornata dello Split 2 della Kings League Lottomatica.sport Italy,. tuttomercatoweb.com BOMBER D’ECCELLENZA SI SPACCA IL CROCIATO IN KINGS LEAGUE… E ORA CHI PAGA Un colpo durissimo, di quelli che non pesano solo sul campo ma aprono anche interrogativi ben più profondi. I Gear7 di Manuuxo perdono uno dei loro uomini chi facebook Buon compleanno, Spizzi! Enjoy your kings league career x.com