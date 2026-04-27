Il procedimento giudiziario riguardante le figure di Rocchi e Gervasoni nel calcio italiano prosegue, con accuse legate a frode sportiva. Le autorità coinvolte hanno evidenziato rischi significativi per i tesserati e le società sportive coinvolte. La vicenda si inserisce in un quadro di indagini in corso, che potrebbero avere ripercussioni di natura penale e sportiva per le parti interessate.

"> Il caso Rocchi-Gervasoni continua a scuotere il calcio italiano e apre scenari potenzialmente molto gravi sul piano penale e sportivo. Come emerso durante il collegamento su DAZN, l’avvocato Mattia Grassani ha fatto chiarezza sulle possibili conseguenze legate all’ipotesi di frode sportiva. DAZN evidenzia come il legale abbia sottolineato la gravità del reato: «La frode sportiva è un reato previsto dalla legge che punisce chi tenta di alterare le competizioni sportive in qualunque forma». Entrando nel merito, DAZN riporta come Grassani abbia spiegato che l’accusa contestata a Rocchi e Gervasoni sia in concorso, con pene molto severe: «Di base da 2 a 6 anni, ma si può arrivare fino a 9 anni».🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - DAZN: “Frode sportiva, Grassani chiarisce. Rischi pesanti per tesserati e club”

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