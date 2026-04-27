Grandi emozioni in musica con Le Giannissime | il loro tributo alla voce delle donne conquista il pubblico
Nella frazione di Cassago Brianza si è tenuta una festa dedicata alla musica e alla cucina, con momenti di intrattenimento e giochi per tutti. Tra gli eventi più attesi c’è stato il concerto delle Giannissime Band, un gruppo musicale femminile che ha riscosso grande successo tra il pubblico presente. La serata ha offerto un’occasione di divertimento e di coinvolgimento per la comunità locale.
Emozioni in musica tutte al femminile alla festa di Oriano. La frazione di Cassago Brianza ha infatti proposto una manifestazione coinvolgente - tra giochi e ottima cucina - coronata da una vera e propria chicca: il concerto delle Giannissime Band andato in scena la scorsa sera. Dopo il tutto.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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