Nel corso del Grande Fratello Vip, Pietro Delle Piane ha condiviso le ragioni della rottura con Antonella Elia. La showgirl, attualmente in isolamento per le tensioni con Alessandra Mussolini, si trova al centro di numerose provocazioni che stanno attirando l’attenzione del pubblico. La dinamica tra i protagonisti si sta evolvendo in modo continuo, con l’attenzione rivolta anche alle interazioni e alle tensioni all’interno della Casa.

I protagonisti del Grande Fratello Vip continuano a tenere alta l'attenzione del pubblico italiano. Tra questi vi è Antonella Elia, che in questo momento è messa a dura prova a causa delle continue provocazioni di Alessandra Mussolini all'interno della Casa. In queste ore, una persona vicina alla donna è stata ospite di Storie al bivio dove ha raccontato un retroscena clamoroso. Si tratta di Pietro Delle Piane che nello studio del programma di Monica Setta ha svelato il motivo per il quale si è lasciato con la protagonista del Grande Fratello Vip. L'attore ha dichiarato le seguenti parole: "Io e Antonella Elia abbiamo rotto dopo che lei ha scoperto le mie chat notturne con le fan. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, Pietro Delle Piane rivela su Antonella Elia: “Ecco perché ci siamo lasciati”

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