I prezzi delle schede grafiche continuano a mantenersi circa il 16% sopra i valori ufficiali, anche se gli acquisti sono diminuiti notevolmente negli ultimi mesi. Questa situazione è dovuta all’eccesso di scorte accumulate nei magazzini, che impedisce un calo dei prezzi anche in presenza di una domanda in calo. Nonostante il calo delle vendite, i listini rimangono stabili, senza segnali di una ripresa immediata.

? Cosa sapere I prezzi delle GPU restano mediamente del 16% sopra il listino ufficiale globale.. L'eccesso di scorte nei magazzini blocca il calo dei costi nonostante il crollo degli acquisti.. I prezzi delle schede video si sono fermati alla crescita, mantenendosi mediamente del 16% sopra il listino ufficiale a causa di una domanda che è crollata drasticamente nei mercati globali. L’attuale scenario tecnologico vede i componenti grafici per il gaming in una fase di assestamento dopo gli anni di sconsiderata frenesia legati al settore crypto. Sebbene la crisi dei chip di memoria stia ancora pesando sul comparto, non si registrano più i livelli di follia del passato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - GPU in stallo: i prezzi non scendono nonostante il crollo degli acquisti

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