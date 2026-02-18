Prezzi GPU alle stelle le RTX 50 trascinano il rincaro

Le schede grafiche RTX 50 hanno fatto salire i prezzi delle GPU, spinti dall’aumento della domanda legato all’intelligenza artificiale. Molti negozi segnalano un incremento di oltre il 30% rispetto allo scorso anno, rendendo difficile trovare modelli a prezzi accessibili.

Prezzi GPU alle stelle: l’intelligenza artificiale spinge il mercato verso l’alto. L’acquisto di una scheda grafica è diventato più costoso. Tra novembre 2025 e febbraio 2026, i prezzi sono aumentati fino al 54% in diverse aree del mondo, tra cui Germania, Regno Unito, India e Stati Uniti. La causa principale di questa impennata è la carenza globale di memoria DRAM, componente fondamentale per le GPU e sempre più richiesta dal settore dell’intelligenza artificiale. La carenza di DRAM e l’influenza dell’AI. La crescente domanda di chip di memoria ad alte prestazioni per l’addestramento di modelli di intelligenza artificiale sta mettendo sotto pressione l’intera filiera produttiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

Rtx 50 super gpu in ritardo a causa di problemi di fornitura ramLa nuova gamma di schede grafiche RTX 50 Super è in ritardo.

