Gorizia il Punto Giovani esplode | 549 ragazzi tra musica e IA

Nel corso del 2025, il Punto Giovani di Gorizia ha registrato la partecipazione di 549 ragazzi ai laboratori dedicati alla musica e all’intelligenza artificiale. L’iniziativa ha offerto ai giovani l’opportunità di esplorare nuove tecnologie attraverso attività pratiche e coinvolgenti. Questa partecipazione numerosa evidenzia l’interesse dei giovani verso i temi digitali e innovativi nel settore creativo.

?? Cosa sapere Il Punto Giovani di Gorizia ha coinvolto 549 utenti in laboratori tecnologici nel 2025. L'attività ha registrato 496 ingressi nella Sala Musica e 800 studenti alla Giornata dell'Orientamento. Nel 2025, il Punto Giovani di Gorizia ha registrato un incremento significativo delle attività, coinvolgendo 549 utenti nei laboratori specialistici e consolidando la propria funzione di polo strategico per le nuove generazioni della città. I dati relativi all'andamento del servizio .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gorizia, il Punto Giovani esplode: 549 ragazzi tra musica e IA Notizie correlate Guardiagrele, “OffiCine Giovani” tra teatro, musica e danza: l’arte che unisce i ragazziTeatro, musica e danze popolari per creare socialità, competenze e senso di comunità. Leggi anche: Addio a don Lucio Comellato: tra musica, cultura e fede a Gorizia