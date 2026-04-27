Gorizia | gli studenti del liceo creano video contro la violenza

Gli studenti dei licei Dante Alighieri e Duca degli Abruzzi hanno visitato il centro SOS Rosa a Gorizia. Durante l’uscita, hanno realizzato video contro la violenza, affrontando il tema con un’attenzione particolare. La visita si inserisce in un progetto che coinvolge i giovani nella sensibilizzazione sui problemi legati alla violenza e alla tutela delle vittime. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino le attività del centro.

? Cosa sapere Studenti del liceo Dante Alighieri e Duca degli Abruzzi visitano il centro SOS Rosa a Gorizia.. Il progetto Accetta i miei no utilizza video sul consenso per sensibilizzare i giovani.. Tra il 10 e il 14 aprile 2026, gli studenti delle classi quarte del liceo classico Dante Alighieri e del liceo scientifico Duca degli Abruzzi hanno visitato la sede dell’associazione SOS Rosa in via Diaz n. 5 a Gorizia un percorso formativo sul consenso. L’incontro presso il Centro antiviolenza rappresenta il punto d’arrivo di un progetto di Educazione Civica intitolato Accetta i miei no, volto a scardinare i pregiudizi e a sensibilizzare le nuove generazioni sulle dinamiche della violenza di genere.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gorizia: gli studenti del liceo creano video contro la violenza Notizie correlate Violenza di genere: la Polizia incontra gli studenti del Liceo scientifico “Fanti” di CarpiGli studenti del Liceo Fanti di Carpi a lezione di legalità con la Polizia, tra simulazioni pratiche sui casi di "codice rosso" e approfondimenti... A Monreale gli studenti del Liceo Basile discutono di violenza di genere: un convegno che fa riflettereMonreale – Si è tenuto presso il Salone della Caritas Diocesana di Monreale il convegno “Diritti per la parità di genere – dalla denuncia alla... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: UniUd, a Gorizia l’Open day per gli studenti delle scuole superiori; UNIVERSITÀ DI UDINE: A GORIZIA L’OPEN DAY PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI DEL TERRITORIO; Tra percorsi emotivi e autoritratti: ecco le due mostre degli studenti del 'Fabiani' di Gorizia; Gorizia, gli studenti provano la sicurezza stradale con GO 4 Safety FVG. UniUd, a Gorizia l’Open day per gli studenti delle scuole superioriPresentati i corsi di laurea in Relazioni pubbliche e in Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni ... rainews.it Gorizia e Capriva, la salute diventa cultura: studenti e cittadini coinvolti tra scuola e castelloDalla mattina con gli studenti alla serata al Castello di Spessa: partecipazione trasversale e focus su prevenzione e stili di vita attivi. nordest24.it Borgo diVino in tour arriva in Friuli: degustazioni, masterclass e visite tra Strassoldo, Gradisca e Palmanova. #Friuli #Udine #Gorizia #Eventi x.com Il Meridiano di Trieste e Gorizia - facebook.com facebook