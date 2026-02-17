Violenza di genere | la Polizia incontra gli studenti del Liceo scientifico Fanti di Carpi

Il 13 febbraio, la Polizia di Stato ha incontrato gli studenti del Liceo Scientifico “Fanti” di Carpi per parlare di violenza di genere, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni di comportamenti violenti tra i giovani. Durante l'incontro, gli agenti hanno illustrato esempi concreti di abusi e spiegato come riconoscere e denunciare situazioni di pericolo. Gli studenti hanno posto molte domande e mostrato interesse nel capire come tutelarsi.

Gli studenti del Liceo Fanti di Carpi a lezione di legalità con la Polizia, tra simulazioni pratiche sui casi di "codice rosso" e approfondimenti sull'app Youpol per segnalare violenze e bullismo Il 13 febbraio scorso, la Polizia di Stato ha incontrato gli studenti delle classi IV del Liceo Scientifico Fanti di Carpi per approfondire la tematica della violenza di genere. L'Ispettore Beatrice Biasoli del Commissariato di P.S. di Carpi ha affrontato l'argomento prima da un punto di vista normativo, illustrando nel dettaglio i reati più ricorrenti, gli strumenti di contrasto alla violenza di genere, tra cui le diverse tipologie di ammonimento, le misure cautelari e il braccialetto elettronico, per poi condividere la propria esperienza maturata durante i diversi interventi effettuati in situazioni di "codice rosso".