Gorizia si prepara a festeggiare un anniversario importante il 28 aprile con l'inaugurazione di una mostra dedicata all'artista Italico Brass, allestita a Palazzo Attems. L'esposizione presenta un'ampia selezione di opere che riflettono il percorso creativo dell'autore, offrendo ai visitatori l'opportunità di approfondire il suo contributo nel panorama artistico locale. La città si anima quindi con questa iniziativa culturale, pensata per celebrare un momento significativo nella sua storia.

? Cosa sapere Gorizia celebra l'anniversario il 28 aprile con la mostra di Italico Brass a Palazzo Attems.. Il programma Contea approfondisce la memoria storica tra arte, teatro e studi numismatici.. Il 28 aprile Gorizia celebra il proprio anniversario con l’apertura di una mostra dedicata a Italico Brass alle ore 11:30, segnando il culmine della manifestazione Contea – profumi di cultura europea dopo il successo delle recenti rievocazioni storiche. Il progetto, che vede il Comune come promotore principale insieme alla Regione e a Promoturismo FVG, sposta ora il dalle strade animate dai figuranti ai saloni del potere civile e della memoria storica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gorizia celebra l’anniversario: l’arte di Brass illumina la città

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