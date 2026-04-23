Ortona celebra l' 81esimo anniversario della Liberazione con diverse cerimonie in tutta la città

A Ortona si sono svolte varie cerimonie per ricordare l’81esimo anniversario della Liberazione, coinvolgendo diverse zone della città. Il Comune ha organizzato eventi commemorativi in diverse location, con momenti ufficiali e appuntamenti pubblici per onorare questa ricorrenza. La giornata ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini, che hanno assistito alle iniziative promosse per mantenere viva la memoria.

Il Comune di Ortona celebra l’81esimo anniversario della Liberazione con una giornata di commemorazioni diffuse sul territorio. Sabato 25 aprile, istituzioni, associazioni e cittadini saranno coinvolti in una serie di appuntamenti dedicati alla memoria e ai valori della libertà.Il programma.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Fiorenzuola celebra il 25 aprile: tre giorni per l’81esimo anniversario della LiberazioneTre giorni di iniziative a Fiorenzuola per celebrare l’81esimo anniversario della Liberazione. Leggi anche: Predappio festeggia l'81esimo anniversario della Liberazione: celebrazioni al via con il raduno in piazza Sant’Antonio Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Bella Ciao! Resistenza e Liberazione Letture, racconti e testimonianze a 80 anni dal primo voto libero a Ortona; 25 aprile: al sacrario della Brigata Maiella la memoria della Liberazione guarda al futuro; Verso il 25 Aprile Il ricordo degli eccidi Cerimonia a Porotto. ORTONA CELEBRA TOSTI Secondo Concerto delle Celebrazioni dedicate a Francesco Paolo Tosti presso il Teatro F.P.Tosti di Ortona. Dopo il grande successo del primo appuntamento, proseguono le celebrazioni ortonesi dedicate a uno dei più amati comp - facebook.com facebook