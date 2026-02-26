Gemini enterprise | google rilascia app mobile e aggiunge google chat per google workspace

gemini enterprise rappresenta l’evoluzione aziendale dell’ecosistema di google, offrendo una versione professionale di gemini con strumenti avanzati, accesso a agenti dedicati per dati e scienza e un builder visivo a basso codice per la creazione di agenti. le app mobili dedicate sono disponibili per android e ios, presentando un’interfaccia coerente rispetto all’app gemini standard e un’impostazione di accesso guidata dall’amministratore. l’esperienza utente richiama quella dell’app consumer, ma include strumenti di livello professionale pensati per l’ambiente business. sono disponibili agenti di prima parte per data insights e science, affiancati da offerte di partner terzi. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

