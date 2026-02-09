Google Foto elimina foto anche da altre cartelle | rischio perdita dati per duplicati non protetti Attenzione Android

Una nuova funzionalità di Google Foto sta creando preoccupazione tra gli utenti Android. In alcuni casi, eliminare una foto dalla galleria può portare alla cancellazione di copie salvate in altre cartelle del telefono. Gli utenti si ritrovano così con dati spariti senza averli intenzionalmente cancellati, anche se le immagini erano state salvate in più di una posizione. La situazione rischia di causare perdite di dati non protetti e duplicati che prima sembravano al sicuro.

Un comportamento inatteso di Google Foto sta mettendo in allerta gli utenti Android: l’eliminazione di immagini dalla galleria potrebbe comportare la perdita di copie dello stesso file presenti in cartelle diverse del dispositivo, anche se queste erano state considerate al sicuro. Il problema, emerso da segnalazioni su Reddit, riguarda la gestione dei duplicati e la cancellazione automatica di file apparentemente indipendenti. La vicenda ha avuto origine con un utente di un Pixel 10 Pro che, dopo aver accumulato numerose foto durante un viaggio, ha cercato di organizzare il proprio archivio. Di fronte alle difficoltà dell’app Files di Google nello spostare grandi quantità di file, l’utente ha optato per la condivisione tramite Google Foto, creando così copie duplicate delle immagini sia nella directory della fotocamera che nella cartella Download.🔗 Leggi su Ameve.eu

