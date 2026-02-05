Beat Fest la seconda edizione scalda i motori Il lungomare cambia volto tra musica cibo e sport | le date

La seconda edizione di Beat Fest si avvicina, pronta a riempire di musica, cibo e sport il lungomare di Marina Centro. Dopo il grande riscontro dello scorso anno, con 20 mila persone in due giorni, gli organizzatori si preparano a riproporre l’evento per dare il via alla stagione estiva. Le date sono fissate e l’atmosfera si fa già sentire tra le strade e le spiagge della zona.

Dopo il successo della prima edizione, che ha raccolto ben 20 mila partecipanti in soli due giorni, Beat Fest torna a Marina Centro per inaugurare ancora una volta la bella stagione. Sabato 11 e domenica 12 aprile, precisamente una settimana dopo la Pasqua, il lungomare di Rimini si trasformerà.

