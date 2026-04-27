Gomme squarciate e tentativo di effrazione | intimidazioni contro esponente di Italia dei Diritti

Nelle ultime settimane nel Cilento sono stati registrati atti di vandalismo e intimidazione nei confronti di un esponente di un movimento politico locale. Quattro gomme della vettura di un rappresentante del partito sono state squarciate durante la notte, e è stato tentato un ingresso forzato nella sua abitazione. L’interessato ha formalizzato una denuncia alle autorità competenti per questi episodi avvenuti nei giorni recenti.

Quattro gomme squarciate e un tentativo di effrazione notturna alla porta di casa: Corrado Fella, segretario provinciale di Salerno del movimento Italia dei Diritti De Pierro, ha presentato denuncia alle autorità dopo una serie di episodi intimidatori avvenuti nei giorni scorsi nel Cilento. Le.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Secondigliano: raid contro la Polizia, squarciate le gomme di una volanteSecondigliano: atto intimidatorio contro il commissariato, danneggiate le ruote di una volante. Gomme squarciate a tre nuovi mezzi della MisericordiaFermi un’ambulanza e due pulmini utilizzati per il trasporto dei pazienti: l’amara scoperta nella sede dell'associazione Un’amara sorpresa - quella... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Gomme tagliate alla polizia a Ventimiglia, è caccia agli autori del raid; Coltello con sé, insegue la ex in auto. Lascia l’auto parcheggiata e la trova con le gomme squarciateL'episodio è successo nella giornata di ieri a Cossato. Lascia l'auto parcheggiata e la trova con le gomme squarciate ... laprovinciadibiella.it Buca le gomme a cinque macchine della polizia: fermato 29enne a VentimigliaLa Polizia di frontiera gli ha contestato il danneggiamento, l’interruzione di pubblico servizio e la violazione del decreto sicurezza sul possesso di lame ... genova.repubblica.it Pisa, incubo per l’ex: stalking e gomme squarciate, uomo in manette - facebook.com facebook