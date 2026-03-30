A Secondigliano, un atto intimidatorio si è verificato nei confronti del commissariato, con le gomme di una volante squarciate. L’episodio si inserisce in un contesto di tensione crescente dopo i recenti interventi delle forze dell’ordine contro attività di spaccio e illegalità nella zona. Nessuna persona è stata al momento fermata o identificata.

Secondigliano: atto intimidatorio contro il commissariato, danneggiate le ruote di una volante. Sale la tensione dopo i recenti blitz contro lo spaccio e l'illegalità. Il quartiere di Secondigliano è stato teatro, durante la scorsa notte, di un inquietante atto di vandalismo che assume i contorni di una vera e propria sfida alle forze dell'ordine. Ignoti si sono introdotti nei pressi del commissariato del VII Distretto, riuscendo a danneggiare gravemente una delle auto di servizio della Polizia di Stato. Le ruote della vettura sono state completamente squarciate, un gesto che colpisce direttamente uno dei simboli della presenza dello Stato sul territorio. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Secondigliano: raid contro la Polizia, squarciate le gomme di una volante

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