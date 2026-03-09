Gomme squarciate a tre nuovi mezzi della Misericordia

Stamattina i volontari della Misericordia hanno scoperto che tre dei loro veicoli, parcheggiati davanti alla sede nel quartiere Besurica, sono stati danneggiati. Qualcuno, con un coltello, ha squarciato le gomme di tutti e tre i mezzi, creando un danno evidente. L’episodio si è verificato nelle ultime ore e ha suscitato preoccupazione tra i volontari.

Fermi un'ambulanza e due pulmini utilizzati per il trasporto dei pazienti: l'amara scoperta nella sede dell'associazione Un'amara sorpresa - quella di stamattina - per i volontari della Misericordia. Nelle scorse ore qualcuno, con un coltello, ha squarciato le gomme a tre veicoli parcheggiati davanti alla sede, nel quartiere della Besurica. Un'ambulanza e due pulmini, nuovi, sono stati colpiti: tutti e tre i mezzi hanno una gomma squarciata, di conseguenze le attività di lunedì 9 marzo sono state sospese. I mezzi erano stati riacquistati di recente, anche grazie alla generosità della comunità piacentina: com'è noto nei mesi scorsi un incendio aveva distrutto parte della sede del sodalizio.

