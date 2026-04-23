Squali capopiatto nel Golfo di Napoli | scoperta una popolazione nelle acque profonde

I ricercatori della Stazione Zoologica Anton Dohrn hanno individuato una popolazione di squali capopiatto nelle acque profonde tra Ischia e Capri. Gli esemplari trovati possono raggiungere i cinque metri di lunghezza e sono stati osservati nel Golfo di Napoli. Secondo gli studiosi, questi squali non costituiscono una minaccia per le persone che frequentano le zone costiere o le imbarcazioni nella zona.

Ricercatori della Stazione Zoologica Anton Dohrn individuano esemplari di squali capopiatto fino a 5 metri tra Ischia e Capri: “Non rappresentano una minaccia per l’uomo”. Una popolazione di squali capopiatto di grandi dimensioni è stata individuata in prossimità dell’area urbana di Napoli. La scoperta è stata effettuata dai ricercatori della Stazione Zoologica Anton Dohrn nell’ambito di attività finanziate dal National Biodiversity Future Center. Lo studio, pubblicato sulla rivista Ecology, documenta la presenza di un’aggregazione di squali capopiatto (Hexanchus griseus), con esemplari che possono raggiungere i 5 metri di lunghezza. Gli avvistamenti sono stati associati a biocostruzioni profonde localizzate tra le isole di Ischia e Capri.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Squali capopiatto nel Golfo di Napoli: scoperta una popolazione nelle acque profonde Notizie correlate Nel golfo di Napoli scoperta un’aggregazione di squali 'capopiatto'I ricercatori della Stazione Zoologica Anton Dohrn hanno documentato la presenza di una popolazione di squali di grandi dimensioni in prossimità... Un gruppo di squali avvistato nel Golfo di Napoli: esemplari lunghi 5 metri tra Ischia e CapriI ricercatori della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli hanno avvistato una popolazione di squali nelle acque del Golfo. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Nel golfo di Napoli grande aggregazione di squali capopiatto; Borseggio su bus 151: Polizia Locale Napoli arresta 46enne in flagranza; In Commissione Cultura Lombardia sì al primo pdl Patentino Digitale; Rocca inaugura la Casa e l’Ospedale di Comunità di Zagarolo (RM). Documentata nel Golfo di Napoli una popolazione di squali capopiattoI ricercatori della Stazione Zoologica Anton Dohrn, nell'ambito delle attività finanziate dal National Biodiversity Future Center (NBFC-PNRR), hanno ... cronachedellacampania.it Nel Golfo di Napoli scoperta un’aggregazione di squali capopiattoRicercatori della Stazione Zoologica Anton Dohrn documentano la presenza di grandi squali tra Ischia e Capri: studio pubblicato sulla rivista scientifica Ecology ... ilgazzettinovesuviano.com I ricercatori della Stazione Zoologica Anton Dohrn hanno documentato la presenza di una popolazione di grandi squali nel Golfo di Napoli, a circa 200 metri di profondità tra Ischia e Capri. La scoperta è stata oggetto di un articolo scientifico pubblicato su Ecol - facebook.com facebook Boom di squali nel golfo di Napoli, ecco i “capopiatto”: “Sono innocui e vanno protetti” x.com