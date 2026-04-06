E’ allarme anatroccoli | Minacciati dal freddo e dai predatori nei parchi

Nelle aree verdi di diverse città, i piccoli anatroccoli si trovano a dover affrontare una serie di rischi legati alle recenti ondate di freddo e alla presenza di predatori. La situazione sta causando preoccupazioni tra gli addetti alla tutela degli animali, che segnalano un aumento di incidenti e di mortalità tra i giovani uccelli. Le temperature insolite e la presenza di predatori nei parchi mettono in difficoltà le colonie di anatroccoli appena nati.

Modena, 6 aprile 2026 – Sono anche loro vittime dei cambiamenti climatici, che includono le sciabolate di freddo fuori stagione. Ma non è solo il clima pazzo il nemico degli anatroccoli che vivono nei laghetti dei parchi cittadini: sono aumentati i loro predatori, tra questi i corvi, le cornacchie grigie, le gazze e le tartarughe palustri, che mettono a rischio la loro sopravvivenza. Mostri del fiume, Yuri il pescatore di ‘big fish’ ha catturato un esemplare preistorico di 100 kg: “Ci ho creduto fino alla fine” L’allarme sui social: “Il freddo e la neve una minaccia per le uova”. Così, sono intervenuti i volontari del Centro fauna selvatica... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - E’ allarme anatroccoli: “Minacciati dal freddo e dai predatori nei parchi” Carne velenosa nei parchi: allarme in tre comuniNelle zone verdi della Bassa modenese, un’atmosfera di allerta si è diffusa tra i proprietari di animali domestici dopo il rinvenimento di bocconi di... Bocconi di carne sospetti nei parchi pubblici. Allarme in tre Comuni, si faranno le analisiBocconi di carne sospetti, che potrebbero essere avvelenati, sparsi per colpire cani e gatti nei parchi pubblici della Bassa.