Il mare di Bari invaso dai cormorani | Uccelli predatori che assaltano gli allevamenti ittici

Il mare di Bari si riempie di cormorani. Gli uccelli predatori arrivano in gran numero e attaccano gli allevamenti ittici. Depredano il pesce, fanno stressare gli altri animali e rompono le reti di contenimento. La presenza massiccia di questi uccelli crea problemi ai pescatori e alle aziende che lavorano nel settore.

Stormi che assaltano il mare, depredano il pesce negli allevamenti, generano stress cronico negli animali, aumentano il rischio di patologie e danneggiano reti di contenimento. La costa barese è attaccata dai cormorani: è questo l'allarme lanciato dagli allevatori ittici alle prese con una grave.

L'Università di Pisa lancia un nuovo progetto per rendere più sostenibile l'allevamento ittico.

L’Università di Pisa lancia un nuovo progetto di ricerca chiamato SOURCE, che mira a rendere più sostenibile l’allevamento ittico.

