Il governo italiano ha portato avanti una strategia di lungo periodo nel settore energetico che coinvolge tre principali aree: il Golfo, l’Algeria e l’Azerbaigian. Questa linea d’azione, illustrata dal commentatore Checchia, risale a tempi precedenti alle recenti tensioni nella regione di Hormuz e mira a ridurre le criticità legate alle forniture di gas. La politica si basa su accordi e iniziative stabilite nel tempo, con l’obiettivo di diversificare le fonti di approvvigionamento.

“Il governo ha deciso di muoversi con efficacia con l’obiettivo di assicurare nel breve periodo una autonomia energetica e una mitigazione del rischio immediato di aumenti insostenibili per i nuclei familiari a medio basso reddito. Una lucida visione del problema che tiene conto di tante variabili e io collegherei a questo anche il Piano Mattei. Siamo in presenza di una strategia integrata e di buon senso”. Conversazione con l’esperto diplomatico, Gabriele Checchia, già ambasciatore in Libano, presso la Nato e presso le Organizzazioni Internazionali (Ocse, Esa, Aie) “Il tridente Golfo-Algeria-Azerbaigian messo in pratica da Giorgia Meloni riflette una strategia di lungo periodo che precede le vicende in atto a Hormuz e punta ad attenuare le difficoltà energetiche.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Golfo-Algeria-Azerbaigian, la strategia di lungo periodo del governo sul gas. Parla Checchia

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