Golfo-Algeria-Azerbaigian la strategia di lungo periodo del governo sul gas Parla Checchia
Il governo italiano ha portato avanti una strategia di lungo periodo nel settore energetico che coinvolge tre principali aree: il Golfo, l’Algeria e l’Azerbaigian. Questa linea d’azione, illustrata dal commentatore Checchia, risale a tempi precedenti alle recenti tensioni nella regione di Hormuz e mira a ridurre le criticità legate alle forniture di gas. La politica si basa su accordi e iniziative stabilite nel tempo, con l’obiettivo di diversificare le fonti di approvvigionamento.
“Il governo ha deciso di muoversi con efficacia con l’obiettivo di assicurare nel breve periodo una autonomia energetica e una mitigazione del rischio immediato di aumenti insostenibili per i nuclei familiari a medio basso reddito. Una lucida visione del problema che tiene conto di tante variabili e io collegherei a questo anche il Piano Mattei. Siamo in presenza di una strategia integrata e di buon senso”. Conversazione con l’esperto diplomatico, Gabriele Checchia, già ambasciatore in Libano, presso la Nato e presso le Organizzazioni Internazionali (Ocse, Esa, Aie) “Il tridente Golfo-Algeria-Azerbaigian messo in pratica da Giorgia Meloni riflette una strategia di lungo periodo che precede le vicende in atto a Hormuz e punta ad attenuare le difficoltà energetiche.🔗 Leggi su Formiche.net
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