Consoli | Ora strategia a lungo periodo

La vertenza Giano torna sotto i riflettori dopo l’incontro di lunedì al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. I rappresentanti dell’azienda hanno annunciato che ora puntano a una strategia a lungo termine per affrontare la crisi. La questione riguarda 31 lavoratori dei siti di Fabriano e Rocchetta Bassa, nel settore della carta da ufficio, sempre più minacciato dalla digitalizzazione e dai costi elevati. La discussione si sposta ora su come salvaguardare i posti di lavoro e rilanciare lo stabilimento.

La vertenza Giano è tornata al centro del dibattito dopo l'incontro di lunedì al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per definire il percorso della cassa integrazione straordinaria che coinvolge 31 lavoratori dei siti di Fabriano e Rocchetta Bassa in un comparto della carta da ufficio ormai schiacciato dalla digitalizzazione e dai costi di produzione insostenibili. L'assessore regionale al Lavoro Tiziano Consoli ribadisce la necessità di una strategia di lungo periodo dichiarando che "la vertenza Giano ci impone di guardare oltre l'emergenza e costruire risposte concrete per il territorio di Fabriano".

