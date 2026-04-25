Nelly Korda si distingue durante lo Chevron Championship 2026, il primo Major femminile della stagione. La giocatrice americana ha ottenuto un vantaggio considerevole, lasciando le altre concorrenti indietro. Tra le assenze di diverse big e l’eliminazione di Moresco, la competizione si sta delineando con Korda in testa e un margine evidente rispetto alle altre atlete in gara.

Non è che Nelly Korda va forte, è che Nelly Korda va fortissimo. Vola, e sembra non poterla fermare nessuna stavolta allo Chevron Championship 2026, primo Major della stagione femminile. L’americana scappa con lo score di -14 grazie a un nuovo -7 nelle seconde 18 buche, stavolta ottenuto con otto birdie e un unico bogey alla 4. Particolarmente importante il rendimento nelle seconde nove, con 31 colpi e cinque birdie a capitalizzare un vantaggio che ora è di sei buche al Memorial Park di Houston. Seconda solitaria è la thailandese Patty Tavatanakit, che riesce a trovarsi a -8 davanti a un terzetto composto dalle americane Ryann O’Toole (che paga un doppio bogey alla 2, altrimenti sarebbe stata seconda da sola) e Farah O’Keefe (straordinario il rendimento dell’amateur) e dalla sudcoreana Ina Yoon.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf: Nelly Korda vola via allo Chevron Championship. Moresco out, tagliate tante big

Notizie correlate

Golf: Nelly Korda è la prima leader dello Chevron Championship 2026. Moresco indietroNon sarà più la numero 1 del mondo, ma Nelly Korda appare decisamente in uno stato migliore rispetto a un 2025 nel quale non era riuscita a portare a...

Chevron Championship: Nelly Korda vola a -7 e domina Houston? Cosa sapere Nelly Korda guida il primo turno dello Chevron Championship a Houston con -7.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Golf: Nelly Korda vola via allo Chevron Championship. Moresco out, tagliate tante big; Golf: Nelly Korda è la prima leader dello Chevron Championship 2026. Moresco indietro; Golf, al giro di boa in Cina conducono Wiesberger e Norris. Due gli italiani rimasti in gara; Chevron Championship | Nelly Korda vola a -7 e domina Houston.

Golf: Nelly Korda vola via allo Chevron Championship. Moresco out, tagliate tante bigNon è che Nelly Korda va forte, è che Nelly Korda va fortissimo. Vola, e sembra non poterla fermare nessuna stavolta allo Chevron Championship 2026, primo ... oasport.it

Nelly Korda nella storia del golf: cinque vittorie di filaTHE WOODLANDS Nelly Korda si tuffa nel laghetto dopo il successo nel The Chevron Championship (Foto di ANDY LYONS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) Nonostante un tuffo nel lago ... golfando.tgcom24.it

Diamo il benvenuto ai nostri nuovi membri! Radek Korda, Nelly Di Massa, Ken Rawdon, Caroline Visaggi Merola, Patrick Olliver, Francesca Pietropaolo, Michaela La Marca, Cally Lyons, Kenderesi Erika, Ania Plachta, Carine Gobin, Doryan Mazor, Vince Micc - facebook.com facebook