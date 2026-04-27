Golf i fratelli Fitzpatrick la spuntano al termine di un agguerrito Zurich Classic of New Orleans

I fratelli Fitzpatrick hanno vinto l’edizione del weekend dello Zurich Classic of New Orleans, torneo del PGA Tour con un montepremi di 9 milioni di dollari. La competizione si è conclusa dopo due giorni di match play, con una vittoria netta ai danni di altri coppie in gara. La vittoria ha sancito il loro successo nel torneo a squadre, conclusosi con una prestazione convincente.

I golfisti del PGA Tour archiviano l’evento del fine settimana mettendosi alle spalle lo Zurich Classic of New Orleans (montepremi 9.5 milioni di dollari), torneo nato nel 1938 e divenuto nel 2017 un torneo a coppie. Si è giocato infatti in team, con il primo ed il terzo round disputato con la formula del fourball, e le tornate pari con la formula dell’alternate. Al termine delle quattro tornate la spuntano i fratelli Alex e Matt Fitzpatrick. Gli inglesi, leader prima dell’ultimo round, esultano grazie ad un decisivo birdie messo a segno alla buca 18 che vale il -1 di giornata ed il complessivo -31 (257 colpi). Per i britannici un solo colpo di margine sui norvegesi ReitanVentura e sugli americani SmalleySpringer.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf, i fratelli Fitzpatrick la spuntano al termine di un agguerrito Zurich Classic of New Orleans Notizie correlate Golf, i fratelli Fitzpatrick irrompono al comando dello Zurich Classic of New Orleans ad un round dal termineI golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento che contraddistingue il fine settimana. Leggi anche: Golf, Smalley/Springer al comando dello Zurich Classic of New Orleans dopo il primo round Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Golf, i fratelli Fitzpatrick irrompono al comando dello Zurich Classic of New Orleans ad un round dal termine; I Fitzpatrick brothers vincono lo Zurich Classic e per Alex si aprono le porte del PGA Tour; Golf, grande equilibrio a metà dello Zurich Classic of New Orleans con Smalley/Springer leader; Golf, lo svedese Aberg guida l’RBC Heritage al termine del primo round. Golf, i fratelli Fitzpatrick la spuntano al termine di un agguerrito Zurich Classic of New OrleansI golfisti del PGA Tour archiviano l'evento del fine settimana mettendosi alle spalle lo Zurich Classic of New Orleans (montepremi 9.5 milioni di ... oasport.it Golf, i fratelli Fitzpatrick irrompono al comando dello Zurich Classic of New Orleans ad un round dal termineI golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento che contraddistingue il fine settimana. Siamo infatti arrivati ad un solo ... oasport.it Lo Zurich Classic of New Orleans, unico torneo a squadre del PGA Tour, torna con il suo format a coppie e un field di alto livello. Tra alternanza di Four-ball e Foursome, riflettori sui campioni in carica Griffin/Novak, sui fratelli Fitzpatrick e su diverse coppie di s - facebook.com facebook