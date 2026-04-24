Golf Smalley Springer al comando dello Zurich Classic of New Orleans dopo il primo round

Nel primo round dello Zurich Classic of New Orleans, torneo del PGA Tour con un montepremi di 9 milioni di dollari, i giocatori Smalley e Springer sono al comando con un punteggio complessivo di 63. La gara si svolge nel fine settimana e coinvolge numerosi professionisti del circuito statunitense. La competizione prosegue con le squadre che si sfidano sul campo, determinando chi si aggiudicherà la vittoria finale.

I golfisti del PGA Tour avviano un nuovo fine settimana di gara. Concluso infatti il primo round dello Zurich Classic of New Orleans (montepremi 9.5 milioni di dollari), evento nato nel 1938 e divenuto nel 2017 un torneo a coppie. Si gioca infatti in team, con il primo ed il terzo round disputato con la formula del fourball, e le tornate pari con la formula dell’alternate. Al termine del primo giro guidano la classifica Alex Smalley ed Hayden Springer. Il duo americano comanda la leaderboard con lo score di -14 (58 colpi) e vanta una lunghezza di margine sui connazionali EckroatThompson. Terza posizione con il punteggio di -12 per ColeLebioda, DunlapSergent e StevensBauchou.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf, Smalley/Springer al comando dello Zurich Classic of New Orleans dopo il primo round Notizie correlate Golf, Jarvis e Lemke appaiati al comando del Magical Kenya Open dopo il primo round, bene LaportaI golfisti del DP World Tour danno il via ad un nuovo fine settimana di competizioni mettendosi alle spalle il primo round del Magical Kenya Open... Golf, Smotherman comanda la leaderboard dopo il primo round del Cognizant ClassicI golfisti del PGA Tour danno il via ad un nuovo fine settimana di competizione mettendosi alle spalle il primo round del Cognizant Classic... Contenuti e approfondimenti Golf, Smalley/Springer al comando dello Zurich Classic of New Orleans dopo il primo roundI golfisti del PGA Tour avviano un nuovo fine settimana di gara. Concluso infatti il primo round dello Zurich Classic of New Orleans (montepremi 9.5 ... oasport.it Golf roundup: Alex Smalley, Hayden Springer team up for early lead at ZurichAlex Smalley and Hayden Springer turned in a 14-under-par 58 on the first day of the Zurich Classic of New Orleans. sports.yahoo.com