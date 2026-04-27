Gli irriducibili della politica | le storie esemplari dei friulani che non hanno mai perso un colpo né una poltrona

Nel cuore del Friuli, storie di politici che hanno resistito nel tempo sono state raccolte da anni. Alla redazione locale, l’ingresso era sempre accessibile, simbolo di una tradizione di presenza costante. Le vicende di questi protagonisti mostrano una continuità nel panorama politico della regione, evidenziando figure che hanno mantenuto il loro ruolo senza mai cedere il passo. La loro permanenza rappresenta un esempio di determinazione e stabilità nel contesto locale.