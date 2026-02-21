Cosa ne pensa la politica romana della riforma che separa le carriere dei giudici

Roma si prepara al voto referendario di marzo, quando oltre 18 milioni di italiani decideranno sul destino della riforma che separa le carriere dei giudici. La discussione politica si concentra sulle possibili conseguenze di questa modifica, che mira a cambiare il sistema di nomina e di gestione dei magistrati. A un mese dalla consultazione, le opinioni si dividono tra sostenitori e oppositori. La decisione definitiva arriverà tra poche settimane, mentre il paese si avvicina all’evento.

Mancano meno di 40 giorni all'appuntamento referendario di marzo. Il 22 e 23 del prossimo mese tutti i cittadini italiani, che a quella data avranno compiuto 18 anni di età, saranno chiamati a confermare o respingere la riforma costituzionale approvata dal Parlamento tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026, e che rivoluziona la carriera dei magistrati, l'accesso alla professione e la composizione degli organismi interni.

Negri e la riforma della Giustizia: "La separazione delle carriere unica via per la terzietà dei giudici"Negri ha affermato che un’unica separazione delle carriere può garantire la neutralità dei giudici.

Riforma della giustizia: si approva la separazione delle carriere, il governo ne valuta l’implementazione.A Bologna, nel cuore del centro storico, si è tenuto un incontro sulla riforma della giustizia.

